Política Justiça Federal proíbe Bolsonaro de usar termo 'lepra' em declarações A decisão é do último sábado (15) e vale não só para o chefe do Executivo federal, mas para todos os representantes da União

O juiz Fabio Tenenblat, da 3ª Vara Federal do Rio de Janeiro, proibiu o presidente Jair Bolsonaro (PL) de usar o termo "lepra" e seus derivados. A decisão é do último sábado (15) e vale não só para o chefe do Executivo federal, mas para todos os representantes da União. A ordem do magistrado ocorre após ação movida pelo Morhan (Movimento de Reintegração das Pessoa...