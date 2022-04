Política Justiça Federal no Tocantins retomará atendimento presencial na segunda-feira Atendimento ao público na Central de Atendimento, Protocolo e Distribuição das unidades da JFTO, será das 9 às 18 horas. Nos balcões das secretarias de varas e unidades administrativas, o atendimento está disponível das 9 às 15 horas

Com a redução nos casos e mortes por Covid-19 e avanço da vacinação, diversos órgãos do Judiciário estão retomando os trabalhos internos e atendimentos presenciais. Na manhã deste sábado, 2, a Justiça Federal no Tocantins (JFTO) também anunciou voltará a atender presencialmente a partir da próxima segunda-feira, 4. A orientação atende resolução assinada pelo presid...