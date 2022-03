Política Justiça Eleitoral realizará atendimento itinerante em 28 cidades a partir de segunda-feira No dia 4 de maio termina o prazo de cadastramento para realização de alistamento, revisão, transferência e regularização do título

Entre os dias 21 e 27 de março, a Justiça Eleitoral do Tocantins levará os serviços cartorários de forma itinerante a mais 28 municípios do interior do estado, totalizando 90 cidades atendidas em 2022. Outras nove cidades já haviam recebido os serviços esta semana no estado. Para votar nas Eleições Gerais previstas para o dia 2 de outubro, termina no dia 4 de maio o p...