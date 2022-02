Política Justiça Eleitoral leva atendimento itinerante a nove municípios nesta semana Equipes dos cartórios estarão em Aguiarnópolis, Aliança do Tocantins, Alvorada, Angico, Bandeirantes do Tocantins, Goianorte, Nazaré, Pau D’Arco e Rio Sono

Até a próxima sexta-feira, 18, nove municípios recebem atendimento itinerante da Justiça Eleitoral para promover regularização de títulos . As equipes dos cartórios estarão em Aguiarnópolis, Aliança do Tocantins, Alvorada, Angico, Bandeirantes do Tocantins, Goianorte, Nazaré, Pau D’Arco e Rio Sono. Conforme o Tribunal Eleitoral (TRE-TO), faltam menos de três meses ...