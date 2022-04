Política Justiça Eleitoral do Tocantins retoma trabalho presencial na próxima segunda-feira Tribunal Regional também realizará atendimentos itinerantes entre os dias 4 e 10 de abril em mais 28 localidades no interior do estado

Na próxima segunda-feira,4, a Justiça Eleitoral do Tocantins retoma o trabalho 100% presencial na sede, anexos e cartórios de todo o estado. O atendimento ao público será realizado conforme horário estabelecido no site do TRE-TO. Conforme a Portaria nº 181/2022, essa retomada leva em consideração as ações necessárias para prevenção de contágio pela Covid-19 e será mantida a...