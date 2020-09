Política Justiça Eleitoral cassa prefeito e vice de Cachoeirinha por compra de votos Os dois disputam a reeleição, mas foram cassados por irregularidades nas eleições de 2016

O G1 Tocantins publicou que Justiça Eleitoral cassou os mandatos do prefeito, no norte do Tocantins, por compra de votos durante a campanha de 2016. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (28) e os réus ainda podem recorrer. Paulo Macedo e Francisco Andrade, ambos do Democratas, estão concorrendo à reeleição. Ao G1, o prefeito disse que re...