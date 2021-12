Política Justiça declara inelegibilidade de Carlesse, de Josi Nunes e do vice-prefeito Gleydson de Gurupi Ação cita sobre abuso de poder político, econômico e uso indevido dos meios de comunicação e cassa os mandatos da prefeita e seu vice após o trânsito em julgado

Por abuso de poder político, econômico e uso indevido dos meios de comunicação, a Justiça determinou o afastamento dos cargos da prefeita de Gurupi, sul do Estado, Josi Nunes (Pros), e do vice, Gleydson Nato (PTB). O juiz também cassou o diploma dos gestores, eleitos em 2020. O cumprimento, porém, será após o trânsito em julgado (fim de todos os recursos) do caso. Na Ação d...