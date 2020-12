Política Justiça decide que jornalista deve pagar R$ 10 mil por danos morais ao sobrinho do governador Decisão é do juiz Lauro Maia considera que jornalista Antônio Guimarães publicou que o secretário Claudinei Quaresemin era réu por tráfico de drogas, mas a ação citada era um ordem judicial para ser ouvido como testemunha do processo; jornalista diz que irá recorrer

Secretário extraordinário de Parcerias Púbicas e Privadas do governo do tio Mauro Carlesse (DEM), o empresário Claudinei Aparecido Quaresemin conseguiu uma condenação judicial contra o jornalista Antônio Guimarães. Segundo a sentença do juiz Lauro Maia, do dia 2, o jornalista deve pagar R$ 10 mil de indenização por danos morais para o sobrinho do governador. Quaresemin ingressou com a ação ...