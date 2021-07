Política Justiça de Pernambuco notifica Amado Batista por declarações sobre Lula e seus filhos "Além de roubar pra caramba, né? Além de ter roubado pra caramba. Existem pessoas que eram pobres antes do comunismo aqui, antes da esquerda, e que estão milionários hoje", disse o cantor

O Tribunal de Justiça de Pernambuco determinou que o cantor Amado Batista seja notificado e se manifeste no prazo de 15 dias sobre declarações de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seus filhos teriam praticado roubo durante os governos petistas. O ex-presidente Lula ingressou com a interpelação judicial e pedido de explicações no dia 28 de junho....