Política Justiça dá 72 horas para governo se manifestar sobre pedido de suspensão do aluguel de jatinhos Despacho do juiz José Maria Lima é desta terça-feira, 10, mas oficial ainda não intimou a procuradoria do Estado

O juiz José Maria Lima, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Palmas, determinou a intimação do governo do Tocantins, por meio do Procurador-geral do Estado, para que se manifeste em 72 horas sobre o pedido liminar feito pelo Ministério Público do Tocantins para suspender a licitação e contratos de aluguel de dois jatinhos e um helicóptero para o governador Mauro Carlesse (...