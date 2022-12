Política Justiça anula três votos da eleição da mesa diretora da Câmara de Palmas Com a recontagem a vitória é de Jucelino, mas Folha ainda pode recorrer da decisão desta sexta-feira, 16

A Câmara Municipal de Palmas precisará recontar os votos das eleições para a Mesa Diretora [Biênio 2023-2024], realizada no dia 30 de junho deste ano, que elegeu o novo presidente por um voto de diferença. A decisão é do juiz William Trigilio da Silva, da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos da capital, que declarou no fim da tarde desta sexta-feira, 16, a nulidade de ...