Política Justiça absolve Temer e acusados de formarem “quadrilhão do MDB” Entre a lista dos absolvidos estão nomes como o de Eliseu Padilha, Moreira Franco, Eduardo Cunha, Geddel Vieira Lima e Rodrigo Rocha Loures

O juiz Marcus Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal do Distrito Federal, absolveu líderes do MDB da acusação de integrarem organização criminosa em um suposto esquema que ganhou o nome de “quadrilhão do MDB”. Eis a lista dos absolvidos: o ex-presidente Michel Temer; os ex-ministros Eliseu Padilha, Moreira Franco e Henrique Eduardo Alv...