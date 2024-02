Política Julgamento de Moro é adiado, e nova data será marcada pelo TRE-PR O presidente eleito do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, disse nesta quinta-feira (1º) que não há tempo hábil para julgar o caso do senador Sergio Moro (União Brasil) no dia 8 deste mês

O magistrado disse que será necessário aguardar a nomeação do sétimo membro do colegiado para que o julgamento ocorra. Desde a semana passada, quando se encerraram mandatos de antigos membros, a corte não está com seu colegiado completo, condição imposta pelo Código Eleitoral para julgamentos que envolvam possibilidade de cassação. Na noite desta quinta-feir...