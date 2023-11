Política Juiz torna réus por falso flagrante ex-governador Carlesse, delegado e policiais civis Decisão do juiz Márcio Cunha, 342 dias após denúncia do Gaeco (MP) não menciona pedido de prisão do ex-governador, delegado Enio Walcacer e mais sete policiais civis feito por promotores. Os réus serão notificados para apresentar defesa.

Exatos 342 dias após terem sidos denunciados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Tocantins (MPTO) por organização criminosa, abuso de autoridade, tráfico de drogas, associação para o tráfico e denunciação caluniosa (falso flagrante), o ex-governador Mauro Carlesse (Agir) e mais oito membros da Polícia C...