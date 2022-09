Política Juiz torna réus Carlesse, sobrinho e filha do ex-governador, ex-servidores e empresários Denúncia do Gaeco recebida pelo juiz Rafael de Paula acusa grupo de organização criminosa, cobrança de propina e lavagem de dinheiro do Plansaúde

O ex-governador do Tocantins Mauro Carlesse (Agir) constituiu e integrou uma organização criminosa para cometer corrupção passiva majorada, por 14 vezes e lavar dinheiro recebido indevidamente de hospitais e empresas de saúde do Tocantins que tinham convênio com Plano de Assistência à Saúde dos Servidores do Tocantins (Plansaúde) por 21 vezes. Esta é a sí...