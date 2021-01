Política Juiz torna réu vereador foragido denunciado por extorsão em aposta eleitoral em Almas Decisão do juiz Baldur Rocha alcança ainda o amigo do vereador, Nélio Almeida, preso com R$ 4 mil da aposta sobre quem seria o vereador mais votado nas eleições de novembro

O juiz Baldur Rocha Giovannini aceitou a denúncia do Ministério Público estadual e colocou no banco dos réus Nélio dos Santos Almeida, 45, e o vereador Narcizo Marcos Alves Borges, 53, o Marcão da Caçamba (MDB), reeleito em 15 de novembro, com 238 votos, o segundo mais votado em Almas, sudeste do Tocantins. A decisão é de 15h56min desta sexta-feira, 8, e dá o praz...