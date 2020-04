Política Juiz rejeita ação do MPTO e valida contratação de empresa para fazer concurso do Tribunal de Justiça Roniclay Morais decidiu que não houve ilegalidade na contratação feita em 2018 do Cebraspe, da UnB, para realizar concurso com 30 vagas, mas concurso nunca teve nem edital publicado

Atualizada dia 15.4 às 19h26 O juiz Roniclay Alves de Morais rejeitou uma ação civil do Ministério Público do Tocantins e considerou lega a contratação do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) feita em 2018 pelo Tribunal de Justiça para a realização do concurso público do Judiciário. Contratado em 2018, por R$ 1 ...