Política Juiz recebe ação de improbidade e deputado Amélio responderá por manter servidor sete anos no Canadá Juiz William Trigilio da Silva manteve bens do deputado bloqueados no valor de R$ 1,4 correspondente ao valor recebido por servidor da Assembleia enquanto viveu fora do país

O juiz William Trigilio da Silva recebeu a ação de improbidade proposta pelo Ministério Público do Tocantins (MP) contra o deputado estadual Amélio Cayres (SD). Com a decisão, do dia 2, o parlamentar vai responder por ter mantido o servidor efetivo da Assembleia Legislativa, Marlon Brando Pereira Feitosa, que era lotado no gabinete dele, sete anos estudando no Canadá, e...