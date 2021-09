Política Juiz ratifica ação e pede reforço ao TJ de três servidores para anexar 2,6 mil mídias Decisão do juiz Luiz Zilmar mantém todos os atos praticados até aqui, mas pediu reforço para juntar 2.685 mil mídias digitais no processo antes de interrogar os réus; ação tem mais de 42,1 mil páginas

Titular da 2ª Vara Criminal de Palmas, o juiz Luiz Zilmar dos Santos Pires decidiu pedir reforço ao Tribunal de Justiça (TJTO) para conseguir conduzir a ação penal referente à Operação Maet, que investiga venda de decisões no TJTO, que desceu do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para a justiça estadual, no dia 24 de agosto e tramita no gabinete dele. Segundo o magi...