Política Juiz nega pedido do MP e autoriza carreatas e comícios em Miracema, Lajeado e Tocantínia Juiz André Netto fixou apenas multa de R$ 10 mil para partidos que tiverem eventos em que os participantes não estiverem com máscaras

O juiz eleitoral André Fernando Gigo Leme Netto negou a liminar pedida pelo promotor da 5ª Zona Eleitoral, que abrange os municípios de Miracema, Lajeado e Tocantínia, João Edson de Souza, e autorizou que todas as coligações e os partidos com candidatos aprovados nessas cidades realizem carreatas e comícios. O promotor entrou com o pedido afirmando que têm ocorrido atos de campanha eleitoral de forma involuntária, mas também voluntariamente, com aglomeração “de centenas de pessoas com altíssima densidade de ocupaçã...