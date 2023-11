Política Juiz nega liminar e desobriga Pindorama de reparar frota escolar considerada inapta pelo Detran Decisão considera que pedido liminar esgota ação ministerial e impacta nas finanças municipais sem a devida licitação para os serviços mecânicos

O juiz Jorge Amancio de Oliveira negou na tarde desta terça-feira, o pedido liminar feito pelo Ministério Público para que obrigasse o município de Pindorama do Tocantins a regularizar a prestação de serviço de transporte escolar, com reparo da frota atual. O município está entre os 68 municípios com 100% da frota de veículos usada no transporte escolar inapta...