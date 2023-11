Política Juiz manda prefeitura refazer teste físico de advogada reprovada no concurso da Guarda Metropolitana Prefeitura marcou reteste para 10 de dezembro para candidata de 27 anos que alegou à Justiça a contagem de apenas 27 de 32 flexões e que a banca não tem a filmagem da prova

Uma advogada de 27 anos que concorre a uma das 100 vagas do concurso da Guarda Metropolitana da capital ganhou na Justiça o direito de repetir o teste físico. Ela conseguiu o direito após argumentar no juizado especial de Palmas que no dia do teste dela, em agosto deste ano, o fiscal anotou apenas 27 repetições do exercício de flexão e extensão dos cotovelos no solo. O edital...