Política Juiz manda Câmara e Marilon responderem à ação pelo fim do auxílio-paletó e 14º salário José Maria Lima não aprecia liminar pedida pelos advogados por entender que pagamento de benefícios já está suspenso pelo TCE e abre prazo para presidente Marilon Barbosa (DEM) responder à ação popular

O juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública de Palmas José Maria Lima reconheceu que a cautelar do conselheiro do Tribunal de Contas Alberto Sevilha suspendeu a Resolução nº 04/2020, que recria o pagamento do auxílio-paletó e o 14ª salário, previstos no Decreto Legislativo nº 03/2016, da Câmara de Vereadores de Palmas e não apreciou o pedido de suspensão liminar feit...