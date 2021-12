Política Juiz José Ribamar pauta para julgamento a ADI do PT contra concessão dos parques estaduais Pedido de suspensão da lei que autoriza concessão será julgada pelo Tribunal Pleno, ainda sem data confirmada

A ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade), com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido dos Trabalhadores (PT) do Tocantins para suspender a lei estadual que autoriza o governo do Tocantins a conceder parques estaduais para a iniciativa privada está pautada para julgamento, pelo juiz José Ribamar Mendes. O magistrado substitui no Tribunal de Justiça o dese...