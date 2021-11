Política Juiz federal nega pedido de associação e mantém no ar consulta virtual sobre concessão do Jalapão Decisão do juiz Eduardo Gama lembra que associação de quilombolas está no processo com a função de colaborar e não pode apresentar esse tipo de pedido; consultas virtuais vão até 15 de novembro

O juiz da 1ª Vara Federal em Palmas Eduardo de Melo Gama negou um pedido da Coordenação Estadual de Comunidades Quilombolas do Tocantins (Coeqto) e manteve no ar as consultas públicas que o governo do Tocantins realiza virtualmente até o dia 15 de novembro sobre o processo de concessão do Parque do Jalapão. O pedido da Coeqto ocorreu após a decisão do juiz em um ...