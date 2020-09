Política Juiz Federal Marcelo Bretas será julgado por participar de ato político com Bolsonaro Em fevereiro, Bretas foi com o presidente e Crivela à inauguração de uma alça na Ponte Rio-Niterói e a uma festa evangélica na praia

O TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) vai julgar a conduta do juiz federal Marcelo Bretas, do Rio, por participar de eventos políticos ao lado do presidente Jair Bolsonaro e do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. O julgamento está marcado para a próxima quinta (17) e deve elevar a temperatura no Judiciário por uma coincidência explosiva: Bretas começou a ser ...