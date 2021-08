Política Juiz federal dá 72 horas para Estado se manifestar sobre pedido liminar contra concessão do Jalapão Decisão do juiz federal Adelmar Aires Pimenta, na prática, libera Assembleia Legislativa para votar proposta do governador Mauro Carlesse nas comissões nesta terça-feira, 24

O juiz federal Adelmar Aires Pimenta da Silva, da 2ª Vara Federal em Palmas, decidiu ouvir o Estado do Tocantins antes de decidir sobre pedido liminar proposto pelo procurador da República Álvaro Manzano para obrigar o Estado a prosseguir com o projeto de conceder o Parque Estadual do Jalapão somente após ouvir as comunidades tradicionais afetadas. O projeto de lei...