Política Juiz extingue processo que pedia suspensão de Weintraub no Banco Mundial O magistrado entendeu que a ação tinha cunho partidário e ideológico e que seu autor 'pretendia, por ordem judicial, alterar a política de atuação de órgão do Poder Executivo'

O juiz Itagiba Catta Preta Neto, da 4ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, julgou extinta uma ação que pedia à Justiça que suspendesse a indicação do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub ao cargo de diretor-executivo no Banco Mundial. O magistrado entendeu que a ação tinha cunho partidário e ideológico e que seu autor 'pretendia, por ordem judicial, alterar a p...