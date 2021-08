Política Juiz eleitoral autoriza intimação para delegado da PF apontar se há crime eleitoral na Operação Ápia Decisão do juiz Lauro Maia é do dia 26 de agosto e atende ao pedido do promotor Fabio Lang, para habilitação do delegado Mauro Fernando Knewitz na ação que desceu da Justiça Federal

O juiz eleitoral de Palmas, Lauro Augusto Moreira Maia, concordou com os pedidos feitos pelo promotor eleitoral Fábio Lang, no dia 12, para que o delegado da Polícia Federal Mauro Fernando Knewitz seja intimado para que preste informações processuais no processo do Ministério Público Federal (MPF) contra o ex-superintendente de Operação e Conservação de Rodovias da a...