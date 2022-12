Política Juiz do TJTO mantém sentença que cassa votos de Folha na eleição da presidência da Câmara Decisão do juiz Jocy Almeida assegura que Jucelino Rodrigues tome posse como presidente na sessão do dia 31 de dezembro

O juiz plantonista do Tribunal de Justiça Jocy Gomes de Almeida negou o pedido feito pelo vereador José do Lago Folha Filho (PSDB) e não cassou a sentença que declarou a nulidade de três votos da eleição da Câmara Municipal que o elegeu presidente, em Mandado de Segurança impetrado pelo vereador Jucelino Rodrigues, do mesmo partido. Folha queria efeito...