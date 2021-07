Política Juiz decidirá se deputado cometeu improbidade por manter servidor estudando sete anos no Canadá Ação do Ministério Público cobra R$ 1, 4 milhão do deputado Amélio Cayres e do servidor efetivo Marlon Feitosa; eles negam ilegalidade e defendem o aperfeiçoamento como política de recursos humanos do parlamento feito dentro das normas

O juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Palmas aguarda apenas o parecer do Ministério Público do Tocantins (MP) para decidir se o caso de um servidor efetivo da Assembleia Legislativa do Tocantins, lotado no gabinete do deputado estadual Amélio Cayres (SD), que passou sete anos estudando no Canadá enquanto recebia o salário, configura improbidade administrativa. A ação, ...