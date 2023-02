Os suplentes de vereadores Clayzer Magono Duarte (PDT), conhecido como Nego do Palácio, e Josmundo Vila Nova (Podemos), foram empossados como titulares na Câmara de Vereadores de Palmas. O ato ocorreu em sessão realizada na tarde desta quarta-feira, 1ª de fevereiro.

Eles ocuparam as vagas deixadas por Janad Valcari(PL) e Moisemar Marinho (PSB), que tomaram posse na Assembleia Legislativa para a 10ª legislatura da casa, também nesta quarta-feira.

Em entrevista ao JTo, Josmundo Vila Nova (Podemos), falou que é grato e feliz por ter herdado o assento da atual deputada Janad Valcari (PL), mas ressaltou que possui um compromisso maior. "Eu tenho uma parceria longa com a deputada Luana Ribeiro, são 14 anos de parceria e a Janad eu tenho respeito e admiro o trabalho dela".

Também da região sul de Palmas, domiciliado no Jardim Aureny III, Josmundo disse que há problemas a serem enfrentados. “Minha responsabilidade é grande, sou da região sul de Palmas, do Aureny III e temos muitos problemas que precisam ser enfrentados”, disse o vereador ao citar que será acessível aos palmenses.

Nego do Palácio (PDT), que já assumiu o cargo durante licença do titular por motivos de saúde em junho de 2021, afirmou que deve possuir mais autonomia e liberdade para atuação, por ser titular do mandato.

“Agora sendo o titular do mandato a gente tem mais autonomia, mais credibilidade junto à prefeita, aos secretários para que a gente possa fazer um trabalho realmente mais forte”.

Clayzer falou também que pretende ter a juventude como foco da atuação de seu mandato. “Quero investir muito nas nossas crianças para que a gente possa daqui 10 ou 15 anos, ter uma juventude com adolescentes sadios, de caráter, longe da violência e das drogas”.

A convocação dos suplentes ocorreu na terça-feira, 31, após renúncia dos titulares. Na mesma sessão, Major Negreiros (PSDB) assumiu a vaga do vereador Filipe Martins (PL), eleito deputado federal.