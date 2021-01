Política Josi Nunes e Gleydson Nato tomam posse em Gurupi; siga ao vivo Cerimônia acontece no Paláciu’s Real Eventos

Ao lado do vice-prefeito Gleydson Nato (PTB), a prefeita eleita de Gurupi, Josi Nunes (PROS) toma posse nesta sexta-feira, 1º, no Paláciu’s Real Eventos, no setor Waldir Lins 1. Josi é a primeira mulher da história a comandar a cidade, que tem o terceiro maior número de habitantes do Tocantins. A solenidade tem transmissão ao vivo pelas redes sociais da prefeita eleita...