Política Joseph Madeira é reeleito com 57% de votos para mais 4 anos na presidência da Acipa Chapa oposicionista encabeçada pelo empresário Aristides Sambaíba conseguiu 57 votos ante os 77 do atual presidente

O empresário Joseph Madeira está reeleito para mais quatro anos à frente da Associação Comercial e Industrial de Palmas (Acipa). Na tarde desta sexta-feira, 9, ele saiu eleito com 57% dos votos, em eleição disputada durante todo o dia na sede da instituição em Palmas. Com a presença de 134 associados regulares votantes, a chapa de oposição “Empresários Unidos” do can...