Política Jornal diz que ex-servidora da Adapec é investigada por elo com miliciano amigo de Queiroz Veterinária do Rio de Janeiro, alvo de ação de improbidade no Tocantins, é investigada no Rio e Bahia por ter alugado uma casa para o miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega – que foi morto na Bahia, em fevereiro, após um ano foragido da Justiça; Juliana Magalhães da Rocha é suspeita de ligações com o “patrimônio oculto” e a “rede de amigos” que teria dado sustentação aos negócios do capitão

O jornal O Estado de S. Paulo publicou matéria que a veterinária do Rio de Janeiro Juliana Magalhães da Rocha, 38 anos, investigada como “laranja” do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega – que foi morto na Bahia, em fevereiro, após um ano foragido da Justiça, é ex-servidora do Tocantins e acusada de ter cargo “fantasma” em uma agência estatal no Estado. Segundo o j...