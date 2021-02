Política Joice Hasselmann acusa Carla Zambelli de pegar roupa emprestada e não devolver Deputada afirma que entre elas estaria um macacão preto; Zambelli diz que era presente e que mandará devolver

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) acusou a colega Carla Zambelli (PSL-SP) de pegar roupas dela emprestadas –e não devolver. "São as únicas elegantes que ela usa, inclusive um lindo macacão preto. Já as cafonas são dela mesmo", afirmou. Zambelli disse que está devolvendo as peças, já que teriam voltado a "caber nela", referindo-se ao fato de Joice ter em...