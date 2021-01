Política Janad Valcari é eleita com 12 votos para comandar legislativo e é 2ª mulher a presidir Câmara Vereador Rubens Uchôa foi eleito o vice com 10 votos e é da mesma chapa de Janad

A vereadora Janad Valcari (Podemos) se tornou a presidente da Mesa Diretora da Câmara de Palmas para o próximo para o biênio de 2021/2022 com vantagem no número de votos. A Escolhida teve 12 votos contra sete do vereador Rogério Freitas (MDB). Essa é a nona legislatura da Casa Municipal e a cerimônia foi presidida pelo vereador Marilon Barbosa (DEM), que teve o maio...