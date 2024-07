Política Ivory retira pré-candidatura a prefeito após ser internado com problemas renais e cardíacos No início deste mês, ele decidiu se afastar do cargo de deputado estadual para se dedicar à campanha eleitoral como prefeito de Miracema do Tocantins

O pré-candidato Ivory de Lira (PCdoB) decidiu retirar sua pré-candidatura a prefeito de Miracema do Tocantins após ser internado com problemas renais e cardíacos. Ele permanece hospitalizado em Goiânia (GO). A informação foi compartilhada em nota oficial por Ivory nas redes sociais na noite desta terça-feira (9). Leia também: Governador Wanderlei Barbosa desc...