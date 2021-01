Política Isso aí tudo é politicagem, diz Mourão sobre disputa por início de vacinação Vice-presidente disse que Anvisa fez 'excelente trabalho' ao liberar Coronavac e vacina de Oxford; ele evitou polarizar com Doria

Diante do silêncio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), foi o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) o primeiro inquilino do Palácio do Planalto a se manifestar, nesta segunda-feira (18), sobre o início da vacinação contra a Covid-19, no domingo (17). Mourão evitou polarizar com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que garantiu para si os holofotes ao sai...