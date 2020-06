Política Investigação aponta que Queiroz pagou escola de filhas de Flávio Bolsonaro Ex-policial militar é tido pelos promotores como uma espécie de operador financeiro do ‘filho 01’ do presidente

O Ministério Público Rio de Janeiro afirma que o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz custeou despesas pessoais do chefe e então deputado na Assembleia Legislativa do Rio, Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). O ex-policial militar é tido pelos promotores como uma espécie de operador financeiro do ‘filho 01’ do presidente. De acordo com as investigações, Queir...