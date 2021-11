Política Interino recua e anuncia suspensão da concessão do Jalapão em audiência pública em Mateiros Governo interino de Wanderlei Barbosa havia manifestado duas vezes à Justiça a favor da concessão, vai enviar projeto à Assembleia para revogar lei que autoriza concessão de parques estaduais à iniciativa privada; coletiva às 16h explicará decisão

O governador interino do Tocantins Wanderlei Barbosa anunciou o cancelamento da concessão do parque do Jalapão, durante a primeira audiência sobre o processo que ocorria com a comunidade jalapoeira, no Ginásio da Escola Municipal Professora Ernestina Viera Soares, em Mateiros. O anúncio contraria todas as manifestações, inclusive jurídicas, dadas até aqui pelo g...