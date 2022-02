Política Integrantes do Judiciário preveem ofensiva de Bolsonaro contra urna na campanha O presidente fez a crítica em sua live na quinta (9), encerrando definitivamente uma relativa trégua que vinha respeitando sobre o tema

A menção de Jair Bolsonaro (PL) a "vulnerabilidades" da urna eletrônica, ao cobrar que o TSE responda a questionamentos feitos pelo Exército, foi vista dentro do Poder Judiciário como sinal de que ele já está com tudo pronto para retomar os ataques ao sistema de votação na campanha, sem se preocupar com as informações técnicas que chegarem. O presidente fez a ...