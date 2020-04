Política Inquérito sobre falas de Moro pode ficar com indicado por Bolsonaro, avalia Gilmar Mendes Investigação sobre as acusações do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública contra o presidente foi aberta por ordem do ministro Celso de Mello que se aposenta compulsoriamente em novembro, quando será aberta uma nova vaga no Supremo; caberá a Bolsonaro escolher o próximo nome para a Corte sendo que este herdará os processos do decano

Na avaliação do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, o inquérito aberto por ordem do ministro Celso de Mello sobre as acusações do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, contra o presidente Jair Bolsonaro pode ser concluído em três ou quatro meses. Gilmar diz que é necessário aguardar a conclusão das diligências requeridas pelo procurador-geral d...