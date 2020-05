Política Inquérito das fake news pode abrir caminho para cassação de Bolsonaro no TSE Fontes ouvidas pelo 'Estadão' avaliam que, até agora, as acusações contra a chapa Bolsonaro-Mourão de disparo de mensagens em massa não estão comprovadas

O controverso inquérito que apura ameaças, ofensas e fake news contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) pode pavimentar o caminho da cassação do presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A avaliação entre ministros do tribunal é a de que, caso seja autorizado, um compartilhamento das provas do STF com a Justiça Eleitoral deve dar um novo f...