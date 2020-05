Política Inquérito das fake news deve chegar ao núcleo do 'gabinete do ódio' Próxima etapa da investigação se aproxima do grupo de assessores do Palácio do Planalto comandado pelo vereador Carlos Bolsonaro

O avanço da investigação sigilosa do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre ameaças, ofensas e fake news disparadas contra integrantes da Corte e seus familiares deve chegar ao núcleo próximo do presidente Jair Bolsonaro, segundo o Estadão apurou. Com previsão de ser concluído em 15 de julho, mas a possibilidade concreta de ser novamente prorrogado, o inquérito já fechou o...