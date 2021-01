Política Influência de evangélicos cresce sob Bolsonaro por costumes e vaga no STF No atual governo, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos (Anajure) tem ganhado cada vez mais espaço

Associação Nacional de Juristas Evangélicos, a Anajure começou a ser concebida em 2007, no segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e saiu de vez do papel em 2012, fundada por três advogados nordestinos no segundo ano de Dilma Rousseff (PT). Mas é no governo Jair Bolsonaro (sem partido) que seu brado retumbou de vez em Brasília. Estão na gênese da entida...