Política Indicado de Moro para o cargo de Secretário Nacional de Justiça é exonerado Vladimir Passos de Freitas é desembargador aposentado e ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4)

O governo federal exonerou Vladimir Passos de Freitas do cargo de secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A exoneração está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (11). Vladimir é desembargador aposentado e ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Ele foi levado para o ministério pelo entã...