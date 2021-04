Política Indicação de membros pode retardar início de apurações após criação de CPI da Covid CPI da Covid será composta por 11 membros titulares e sete suplentes

O requerimento que prevê a criação da CPI da Covid no Senado deve ser lido nesta terça-feira (13), mas o início das atividades da comissão ainda depende de sua instalação, em um processo que deve ser retardado pela ação do governo federal para segurar as indicações partidárias de seus integrantes. Após a leitura do requerimento, senadores terão até a meia-noite para i...