Política Inchaço de comissionados do Naturatins sem critérios é investigado pela Promotoria de Justiça Ministério Públcio investiga se nomeações sem capacidade técnica são para atender aliados políticos. Órgão justifica aumento para atendimento de “demandas judiciais” e “necessidade” . Para cada inspetor concursados há 3 comissionados

Dados do Portal da Transparência do Executivo estadual mostram que em março deste ano - mês mais recente disponível no site -, a metade (50%) dos servidores do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) era de servidores contratados (sem cargo efetivo). Em março, o órgão lista 741 servidores totais e 367 aparecem com a condição sem vínculo. Há um ano, ou seja, ...