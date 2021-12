Política Hospital de delatores do esquema que afastou Carlesse questiona auditoria e cobra R$ 16 milhões Desde o último pagamento da Administração ao hospital, em 2019, queda nos repasses do governo é de 530% ; segundo Oswaldo Cruz, Estado jamais informou auditoria e nem pediu documentos ou faturas para análise

Hospital pioneiro no Estado e um dos que mais prestavam serviços ao Plano de Assistência à Saúde dos Servidores (Plansaúde) o Hospital Oswaldo Cruz tem sido retaliado pelo governo do Estado desde que delatou o suposto esquema de cobrança de propinas que levou o Superior Tribunal de Justiça (STJ) a afastar o governador Mauro Carlesse (PSL) do cargo por 180 dias, desde 2...